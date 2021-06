Nella fiction Masantonio, Alessandro Preziosi interpreta un investigatore dal passato misterioso, un lupo solitario che ha la straordinaria capacità di entrare nelle vite degli scomparsi fino a farle aderire alla propria, riuscendo così a ricostruire le loro identità e le loro storie, al fine di avere maggiori possibilità di ritrovarli.

Se la trama vi sembra quasi uguale a quella de Il Commissario Ricciardi, non avete sbagliato. A far notare la forte somiglianza è Maurizio de Giovanni, autore della saga letteraria dedicata a Luigi Alfredo Ricciardi, e portata sullo schermo da Rai1 nella serie con Lino Guanciale.

Prima di gridare al plagio, l’autore ci ha scherzato un po’ su su Facebook, condividendo un articolo che parlava proprio della fiction Masantonio, al via il 25 giugno su Canale 5.

“Dite la verità, non vi ricorda niente?” e ha aggiunto delle emoji divertenti per lasciare un tono leggero al suo post. I fan dello scrittore sono corsi a supportarlo, sottolineando come “i grandi vengono sempre imitati, c’è da andarne fieri”, ha scritto un utente. C’è chi invece l’ha presa sull’ironia: “Maurizio, lo sapevo che avevi copiato da qualcuno”.

Per intenderci: ne Il Commissario Ricciardi, il protagonista è un uomo della Napoli anni Trenta, chiuso in sé stesso a causa di un dono “maledetto” che gli impedisce di stringere dei legami, ma allo stesso tempo è suo forte alleato. Luigi è dotato di un intuito straordinario e di un’incredibile capacità: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero.

Come si legge, la trama di Ricciardi e quella della fiction Masantonio sono molto simili. Gli spettatori avanzeranno qualche polemica durante la messa in onda, oppure lasceranno passare il tutto “in buona fede”? Prima di giudicare, non resta che aspettare e vedere come Alessandro Preziosi se la caverà in questo ruolo inedito.