Il conto alla rovescia può iniziare ufficialmente. In attesa della seconda stagione attualmente in lavorazione, Luca Argentero e il suo Andrea Fanti, la serie tv rivelazione dello scorso anno, tornerà su Rai1 per tentare il bis anche in replica in pieno stile Montalbano. L’appuntamento è fissato per le 21.20 di oggi, 24 giugno, su Rai1 con i primi due episodi, quelli che hanno dato il via a tutto e quelli in cui proprio il rinomato primario è finito in sala operatoria con un proiettile in testa.

Doc Nelle tue Mani in onda su Rai1 in replica porterà il pubblico proprio al primo episodio dal titolo “Amnesia” in cui conosciamo la perfetta vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, che una sera si trova faccia a faccia con il padre di un paziente morto nel suo reparto. Proprio lui, nonostante le preghiere del dottore, gli spara un colpo di pistola alla testa che lo manda in sala operatoria per affrontare una battaglia tra la vita e la morte.

Alla fine, Andrea sopravvive, ma perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita, non ricorda i suoi successi lavorativi e nemmeno la fine del suo matrimonio con l’amata moglie che adesso si è rifatta una vita che non contempla la sua presenza. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia, la donna con la quale aveva una relazione, sua collega, e l’uomo che era diventato.

Lo choc lascia la voglia di ripartire ma, soprattutto, quella di non lasciare il suo reparto e così nel secondo episodio, dal titolo “Selfie”, Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che rivedendo luoghi a lui familiari possa recuperare i ricordi. Proprio l’ex moglie Giulia segue la sua riabilitazione e si accorge presto di avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva.

Torna la serie che ci ha tanto emozionato.#DocNelleTueMani da STASERA #24giugno alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay@DocNelleTueMani pic.twitter.com/6bBoNu0thb — Rai1 (@RaiUno) June 24, 2021

A intrattenere Andrea Fanti ci pensa poi il suo nuovo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un inconfessabile segreto che il dottore riesce a scoprire proprio perché interessato al paziente e non ai numeri. Questo cozza un po’ con quello che era diventato mentre vengono a galla alcuni particolari su quello che è successo davvero al giovane morto in sala operatoria, forse qualcuno nasconde qualcosa?

Doc Nelle tue Mani 2 ci sarà e attualmente Luca Argentero e il resto del cast si trovano sul set per le riprese.