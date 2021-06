Arriva Only Murders In The Building in Italia, la divertente serie murder mystery. Disney+ ne ha annunciato il debutto nei mercati internazionali, previsto per martedì 31 agosto in esclusiva su Star all’interno di Disney+ come Star Original. La programmazione sarà in contemporanea con gli Stati Uniti, dove viene proposto su Hulu.

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue le vicende di tre estranei (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare.

Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.



I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie,Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

La serie è composta da dieci episodi, rilasciati uno a settimana secondo la programmazione americana. Di seguito il trailer della comedy in lingua originale: