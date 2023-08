Come ci si sente quando si osservano le altre coppie scambiarsi effusioni, momenti di felicità e postare ossessivamente i loro attimi di vita sui social? Spensierati. Ce lo racconta il nuovo singolo di Selena Gomez, Single Soon, disponibile da oggi venerdì 25 agosto su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Prodotto da Benny Blanco e Cashmere Cat, il brano si colloca in tempo per l’estate alternativa, quella in cui l’amicizia e la libertà fanno da padrone per fare breccia tra i cliché e gli stereotipi. I fan di Selena Gomez attendevano da tempo un suo ritorno, e il mood del nuovo singolo è tutto nel video: la cantautrice siede ad un tavolo circondata da coppie, apparentemente sola, fino all’arrivo delle sue amiche con le quali esplode di gioia sorseggiando drink e ballando.

L’ultimo singolo pubblicato da Selena Gomez prima di Single Soon è My Mind & Me, uscito nel 2022, un anno dopo l’ultimo EP Revelación, il primo progetto cantato interamente in lingua spagnola. My Mind & Me è anche il titolo del documentario diretto da Alek Keshishian e che offre uno sguardo intimo nella vita della popstar. Per ritornare al suo terzo e ultimo album dobbiamo fare ulteriori passi a ritroso con Rare (2020), di cui si attende insistentemente un seguito.

Il nuovo singolo di Selena Gomez è a tutti gli effetti un inno alla singletudine, vista da molti come una forma di solitudine ma che qui viene celebrata come libertà assoluta con incontri con amici, orari mai fissati e spazi aperti, sia sul piano logistico che su quello emozionale.

[Verse 1]

Should I do it on the phone?

Should I leave a little note

In the pocket of his coat? (Yeah)

Maybe I’ll just disappear

I don’t wanna see a tear

And the weekend’s almost here

[Chorus]

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

[Post-Chorus]

I’ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I’ma do what I wanna do

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Causе I’ll be single soon

I’ll be singlе soon

[Verse 2]

I know I’m a little high-maintenance

But I’m worth a try

Might not give a reason why (Oh well)

We both had a lot of fun

Time to find another one

Blame it all on feelin’ young

[Chorus]

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

[Post-Chorus]

I’ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I’ma do what I wanna do

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

[Bridge]

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

[Chorus]

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

[Post-Chorus]

I’ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I’ma do what I wanna do

I’m pickin’ out this dress

Tryin’ on these shoes

‘Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

[Outro]

Well, who’s next?