Due anni dopo il documentario My Mind & Me ritorna una riflessione di Selena Gomez sulla salute mentale. La cantante ne ha parlato durante un intervento in occasione del panel SXSW ad Austin, in Texas, durante il quale ha raccontato quel momento in cui ha “toccato il fondo”. Il tormento è arrivato anche nei momenti che hanno preceduto l’uscita del documentario, ha spiegato la Gomez.

Selena Gomez sulla salute mentale

“Ho sentito una quantità folle di rilascio”, ha detto Selena Gomez al panel. La cantante, con questa parola, ha sottolineato un senso di libertà dovuto all’uscita del documentario nel quale ha raccontato – come il titolo suggerisce – la sua battaglia per riprendere in mano i suoi giorni.

“Non c’era più bisogno di nascondersi. Probabilmente è stato uno dei momenti più difficili della mia vita”, ha detto. In seguito ha parlato come un fiume in piena:

“C’erano molte persone che si preoccupavano per me più di quanto io tenessi a me stessa e volevano davvero che facessi cose per le quali non ero pronta. Ho dovuto toccare il fondo e dovevo farlo al momento giusto”.

Come sta oggi la cantante? Selena Gomez sorride e spiega che con tutto ciò che prima la faceva soffrire, ora si sente grata. Ancora, oggi rivedere il film la fa “stare male”, ma è forte del fatto che tante persone possano capire la propria condizione per sentirsi meno sole. Infine, Selena Gomez parla dell’importanza di “parlare di noi stessi con gentilezza”.

Il documentario My Mind & Me

My Mind & Me è uscito nel 2022 con la regia di Alex Keshishian ed è disponibile su Apple TV. La sinossi parla di “un documentario crudo, unico e intimo” in cui viene immortalato quel momento in cui Selena Gomez precipita nel baratro proprio mentre si trova all’apice del suo successo.

