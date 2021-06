Ci sono delle indicazioni ufficiali da prendere in considerazione quando l’app Google si Interrompe, magari dei passaggi che aiutano a sorvolare il blocco? La giornata di ieri, 22 giugno, si è caratterizzata per il gran numero di difficoltà con protagonista proprio l’indispensabile strumento per gli smartphone. Le anomalie sono in gran parte rientrate, con buona pace degli utenti finali. Eppure la stessa Google, attraverso il suo canale ufficiale Twitter, ha ritenuto opportuno far conoscere il proprio impegno profuso per il down, così come indicare gli step da compiere per cercare di sorvolare i problemi.

Come evidenziato nel cinguettio proposto anche al termine dell’articolo e pubblicato solo poche ore fa nella notte, si evince che Google sia ancora al lavoro per risolvere fixare i problemi. L’app Google si interromperebbe ancora per alcuni utenti ma i tecnici sono attivi per rendere presto disponibile lo strumento in tutte le sue funzionalità standard, probabilmente con un aggiornamento dedicato e presto disponibile sul Play Store. Nel frattempo, l’invito è quello di seguire una procedura apposita e ufficiale per tentare di superare comunque le anomalie.

A chi, in queste ore l’app Google si interrompe ancora, la guida fornita dalla stessa Big G prevede i seguenti passaggi:

avviare l’ app Impostazioni Android;

andare su app e notifiche;

selezionare ” vedi tutte le app “;

trovare e poi selezionare proprio lo strumento Google dall’elenco delle app disponibili sul telefono (in alternativa si potrà utilizzare il pulsante di ricerca nell’angolo in alto a destra);

toccare dunque “Memoria e cache”;

toccare ” Cancella spazio di archiviazione ” o ” Gestisci spazio “;

toccare “Cancella tutti i dati”.

Tutte le difficoltà delle scorse ore, nella giornata di oggi 23 giugno, dovrebbero essere superate una volta per tutte in ogni caso. Tra gli interventi tecnici della stessa Big G e la procedura ufficiale già servita, gli episodi con protagonista l’app Google che si interrompe dovrebbero davvero essere un lontano ricordo.