Mare Fuori è la serie televisiva più cercata su Google in Italia nel 2023. Lo si apprende dal rapporto annuale condiviso dal motore di ricerca, in cui elenca tutti i trend degli ultimi 12 mesi.

La serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia, ambientata nell’immaginario carcere IPM di Napoli, è al primo posto tra le ricerche degli utenti di Internet in Italia. A livello globale, invece il primato spetta a The Last of Us, che domina anche le ricerche per le serie TV negli Stati Uniti.

Il podio per l’Italia è completato da Buongiorno, mamma! e Lidia Poët.

Per quanto riguarda gli attori e le attrici, la più cercata in Italia è Chiara Ferragni, seguita da Luisa Ranieri e Beatrice Luzzi. A livello internazionale, invece, il primo posto è occupato da Jeremy Renner, noto per essere Occhio di Falco nel franchise Marvel Avengers.

Ecco le varie classifiche delle serie televisive più cercate su Google.

Mondo

The Last of Us Wednesday Ginny & Georgia One Piece Kaleidoscope King the Land The Glory That ’90s Show The Fall of the House of Usher Shadow and Bone

Italia

Mare Fuori Buongiorno, mamma! Lidia Poët One Piece Mercoledì The Last of Us Terra amara Fiori sopra l’inferno Ginny and Georgia La ragazza e l’ufficiale

Stati Uniti

The Last of Us Ginny & Georgia Queen Charlotte: A Bridgerton Story Daisy Jones & The Six Wednesday That ’90s Show Kaleidoscope Beef The Idol The Fall of the House of Usher

