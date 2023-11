Tutti i possessori di una mail Gmail devono sapere che, ad inizio dicembre, Google effettuerà le grandi pulizie dei propri account ormai inattivi da tempo. L’operazione comporterà la perdita di messaggi e contenuti di ogni tipo, presenti nella casella di posta elettronica e non solo.

Google ha annunciato le sue intenzioni già da maggio scorso. Eppure a molti potrebbe essere sfuggito il dettaglio di non poco conto della cancellazione degli account non più in uso. In effetti, secondo quanto stabilito da Mountain View, ogni indirizzo di posta proprietario non più attivo da due anni, sarà eliminato. Il termine è abbastanza ampio per assicurarsi che gli account in questione non siano più utilizzati, perché magari sostituiti da altri di Google o con altro provider. Eppure, tanti utenti farebbero bene a verificare profili creati da tempo e quasi dimenticati, almeno se si ha ancora intenzione di utilizzarli.

Per essere precisi, cosa si intende per indirizzi mail Gmail inattivi? Per mancato accesso si intende l’assenza di login al proprio indirizzo di posta elettronica e dunque la non consultazione della posta in arrivo come l’invio di nuove comunicazioni, ma non solo. Oltre a quanto appena indicato, per attività si intende anche quella relativa al servizio Google Drive, all’utilizzo di YouTube dopo l’autenticazione con il proprio profilo o la condivisione di foto tramite Google Foto. Insomma, viste le precedenti condizioni, è molto probabile che tutti gli account Google non utilizzati da più di 24 mesi siano davvero finiti nel dimenticatoio e per questo inutili per gli utenti che li hanno creati. Ad ogni modo, un semplice accesso con username e password potrebbe bloccare la cancellazione automatica prevista dal prossimo 1 dicembre. Utenti avvisati e utenti salvati: per tutto il mese di novembre ancora, gli interventi per “riattivare” la propria mail Gmail sono ammessi e concessi.

