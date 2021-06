Oggi l’app Google si blocca e continua ad interrompersi sugli smartphone Android per numerosissimi utenti. Lo strumento di accesso alla ricerca e direttamente alla navigazione web per tanti italiani risulta essere interessato da numerosissime anomalie, non certo di poco conto.

Non è la prima che si registrano episodi di questo tipo: più in particolare, nel corso della scorsa primavera, abbiano assistito ad un down anomalo per più app di Google che hanno lasciato per ore molti utenti scoperti del servizio. I problemi odierni sono egualmente seri: chi dal suo smartphone, tenta una ricerca di qualsiasi tipo non può procedere in alcun modo all’operazione, nonostante numerosi tentativi.

Il portale Downdetector mette in evidenza già un numero importante di segnalazioni di persone alle quali l’app Google si blocca e poi continua pure ad interrompersi nonostante si provi a riavviare il telefono, magari cambiare tipologia di connessione di rete o altro rimedio fai da te. L’anomalia dipenderà di certo non dai singoli utenti, semmai a monte dalla stessa Google che di certo è a conoscenza delle difficoltà e sarà al lavoro per superarle nel più breve periodo. Peccato non esista alcun feedback ufficiale al riguardo da parte di Big G, almeno al momento di questa pubblicazione ma la situazione continuerà ad essere monitorata con qualsiasi nuovo dettaglio, non appena disponibile.

Aggiornamento 8:20 – Sembrerebbe proprio che l’app Google si blocchi per un motivo ben preciso. L’ultimo aggiornamento dello strumento sul Play Store sarebbe il principale responsabile delle difficoltà- Per questo motivo, in modo particolare, chi ha già installato la versione specifica (rilasciata nella giornata di ieri 21 giugno) sarebbe alle prese con le difficoltà odierne. Per il momento Google non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito agli errori riscontrati dalle prime luci dell’alba.

Aggiornamento 9:40 – Continua a manifestarsi il solito errore in questa mattinata: se l’app Google si blocca nonostante numerosi tentativi, il vero motivo sembra ormai poter essere ricondotto senza ombra di dubbio all’ultimo aggiornamento reso disponibile sul Play Store.