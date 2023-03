Ottima notizia è quella di oggi per chi ha sempre desiderato avere una VPN Google e si è lasciato sempre frenare dalla spesa che questo servizio comportava. Proprio l’azienda di Mountain View ha comunicato in queste ore che il plus sarà garantito, in maniera del tutto gratuita, per un numero decisamente importante di suoi clienti. Vediamo dunque per chi e a quali condizioni.

Novità importanti

La VPN (Virtual Private Network, ossia Rete Privata Virtuale) permette di navigare online da PC e da smartphone in maniera del tutto criptata, a beneficio della propria sicurezza. Fino a questo momento, il servizio era dato “in omaggio” a chiunque aveva un servizio di cloud storage Google One, ma solo Premium da 2 TB (9,99 euro al mese) o da 5 TB (24,99 euro al mese). La novità di queste ore è invece che tutti coloro che hanno un abbonamento di base da soli 1,99 euro o anche standard da 2,99 euro potranno avere la loro la Rete Virtuale Privata, senza spendere neanche un centesimo in più.

In pratica, dunque, la VPN Google viene messa ora a disposizione di un numero davvero cospicuo di clienti paganti. Peccato che il benefit non sia invece concesso a chi ha un normale account gratuito di Google, quello che ci consente di ottenere un indirizzo Gmail per intenderci e che incluse solo 15 GB di spazio di archiviazione inclusi.

Come funziona

I benefici per la sicurezza della VPN Google sono tantissimi. Il servizio ci protegge dagli hacker che, pur riuscendo ad entrare nei nostri dispositivi connessi, riuscirebbero a vedere solo dei dati criptati. Naturalmente, grazie alla tecnologia, l’indirizzo IP dell’utente viene reso anonimo ad ogni connessione ma va chiarito che nel caso della VPN concessa proprio da Google non si otterrà mai un indirizzo straniero, ma solo italiano.

