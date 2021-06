L’ultimo saluto a Jackson in Grey’s Anatomy 17 va in onda in Italia martedì 15 giugno, con l’episodio 15 in prima visione assoluta su Fox (canale 112 di Sky). Si tratta dell’episodio d’addio per Jesse Williams, entrato nella serie alla sesta stagione, ma a sorpresa anche per un altro volto regolare del medical drama degli ultimi anni.

L’episodio finale di Jackson in Grey’s Anatomy 17 prende le mosse dalla precedente reunion con April: nell’episodio 14, gli ex coniugi si erano ritrovati a decidere di partire insieme per Boston per gestire i progetti solidali della Fondazione Fox, così da orientare il sistema sanitario verso una maggiore equità sociale. Contestualmente è emerso anche che April non è più sposata con Matthew, un accenno ad un possibile lieto fine con Jackson tanto auspicato anche dall’attrice Sarah Drew.

Dopo essersi assicurato di poter partire con sua figlia e la sua ex moglie Jackson in Grey’s Anatomy 17 deve affrontare il difficile addio ai colleghi di una vita, i mentori Webber e Bailey, nonché Meredith con cui ha condiviso negli anni la difficoltà di portare un cognome pesante. Nello stesso episodio la Grey è appena uscita dal coma e dovrà scoprire l’amara sorte di DeLuca.

Ecco la trama dell’episodio d’addio a Jackson in Grey’s Anatomy 17, dal titolo Tradizione, in onda il 15 giugno alle 21.50 subito dopo il 14° di Station 19 4.

Jackson condivide la sua notizia con i colleghi. Intanto, Koracick e Levi cercano di salvare il nonno di una donna incinta mentre lei entra in travaglio.

In realtà Jackson in Grey’s Anatomy 17 apparirà in almeno un’altra occasione, con una piccola partecipazione al finale di stagione, l’episodio 17, che sarà trasmesso in Italia su Fox il 29 giugno.