Dopo una lunga attesa, è arrivato finalmente il grande giorno relativo alla disponibilità PS5 su MediaWorld. A partire da questo pomeriggio, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, ci saranno nuove scorte messe a disposizione di coloro che da tempo hanno nel mirino la console di Sony. Cerchiamo di raccogliere le ultime informazioni disponibili, in modo da farci trovare pronti, portando a casa la variante che stiamo effettivamente inseguendo da diversi mesi a questa parte.

Le ultime informazioni sulla disponibilità PS5 su MediaWorld il 22 giugno

Quali sono le indicazioni emerse fino a questo momento a proposito della disponibilità PS5 su MediaWorld a partire da oggi 22 giugno? Secondo quanto annunciato dalla catena, alle 15:00 sarà disponibile PlayStation 5 Digital Edition, mentre domani 23 giugno sempre alle ore 15:00 verrà messo in vendita un interessante bundle con PlayStation 5 ed il titolo “Ratchet & Clank: Rift Apart”. Occhio, perché l’azienda dice “intorno”, ragion per cui l’appuntamento potrebbe essere anticipato o posticipato di qualche minuto.

Dunque, sull’orario occorre avere un minimo di flessibilità. Al contrario, per quanto riguarda il metodo di pagamento abbiamo notizie molto precise dalla catena, in quanto MediaWorld fa sapere che in questo frangente sarà possibile utilizzare la carta di credito, oppure PayPal in alternativa. Altro dettaglio importante sulla disponibilità PS5 riguarda poi i tempi di consegna. Non si tratta di preordini, ma di prodotti che verranno spediti senza problemi. Le tempistiche di consegna potranno essere visualizzate al momento dell’acquisto.

Dunque, se da mesi monitorate la disponibilità PS5, tenete gli occhi aperti, in quanto ci apprestiamo a vivere ore e giorni molto intensi con MediaWorld. La speranza, per evitare altrove sovraccarichi di prezzo, è che appuntamenti di questo tipo possano avere maggiore continuità. Fateci sapere con un commento qui di seguito l’esito del vostro ordine nello store.