Davvero interessata è la già disponibilità PS5 su Mediaworld per la settimana appena iniziata. A partire da domani e in tre occasioni specifiche, ci sarà la possibilità di acquistare la console Sony da sola o accompagnata a titoli. La catena di elettronica ha reso noti i dettagli per le imminenti vendite nell’ottica di aiutare i suoi clienti, in particolare coloro che da tempo cercano di accaparrarsi il dispositivo ma non sono riusciti ancora nel loro intento.

Si comincia già domani con la disponibilità PS5 su Mediaworld nella sua Digital Edition. Tutti i gamer desiderosi di acquistare il modello dovranno tenersi pronti per le ore 15. Subito dopo pranzo dunque, la pagina da visitare sarà quella del rivenditore dedicata proprio alla console. Dal particolare collegamento c’è già anche la possibilità di registrare un profilo per l’e-commerce e dunque tenersi pronti alla prossima vendita.

La disponibilità PS5 su non si limiterà solo a domani ma anche ad altre due giornate. Mercoledì 22 giugno, i gamer potranno approfittare di un bundle che include sia la console che il titolo Ratchet & Clank: Rift Apart e dal 24 giugno. L’appuntamento è fissato dalle ore 15:00. La terza è ultima occasione andrà colta invece giovedì 24 giugno per la sola PlayStation 5 ma sempre subito dopo pranzo e dunque alle 3 di pomeriggio.

Nonostante le indicazioni precise e puntuali della catena di elettronica, anche in questa settimana non sarà facile conquistare la propria console PS5. Come al solito, varrà molto la tempestività degli utenti negli orari già indicati per conquistarsi il prodotto da mettere in carrello e poi per la transazione. Per questo motivo, oltre alla registrazione, sarà il caso di controllare i dati del proprio profilo, dunque quelli del proprio metodo di pagamento e ancora quelli relativi all’indirizzo di spedizione per la consegna e di fatturazione. Ogni dettaglio concorrerà alla riuscita finale.