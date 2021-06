Occorre fare molta attenzione, in questi giorni, ad una specifica rete WiFi che a quanto pare blocca la connessione alla rete fissa degli iPhone ed iPad con iOS 14.6. Difficile dire, almeno per ora, se il bug riguardi in qualche modo l’aggiornamento in questione, che dal canto suo ha già fatto riscontrare non poche problematiche come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Resta il fatto che l’anomalia emersa oggi 21 giugno rappresenti una novità ed in quanto tale va analizzata con un occhio di riguardo.

Come si vengono a creare i problemi di iOS 14.6 con il WiFi

Provando a raccogliere le prime informazioni a tema, emerge lo studio di Carl Schou, che è stato riportato in queste ore anche da MacRumors. L’utente, pur non menzionando mai in modo esplicito il recente aggiornamento con iOS 14.6, ha scoperto che dopo essersi collegato ad una rete Wi-Fi con il nome “%p%s%s%s%s%n”, è andato incontro a problematiche impreviste. In pratica, la funzionalità Wi-Fi del suo ‌iPhone‌ è stata diventata disabilitata, in un processo almeno apparentemente irreversibile.

Inutile dire che difficilmente si vada incontro a problemi del genere, ma non dobbiamo dimenticare l’utenza più curiosa che potrebbe essere attratta dall’idea di provare una nuova rete. Secondo le testimonianze raccolte, non necessariamente focalizzate sul recente upgrade ad iOS 14.6, pare che il riavvio o la modifica dell’SSID di un hotspot non abbiano fatto nulla per correggere il bug. Staremo a vedere se Apple si inventerà qualcosa per limitare situazioni di questo tipo.

Allo stato attuale, l’unica soluzione a vostra disposizione consiste nel ripristinare le impostazioni di rete prima che un hotspot Wi-Fi risulti di nuovo connesso al vostro dispositivo. Per portare a termine la procedura con iOS 14.6, dovrete seguire il percorso che parte da Impostazioni, per poi selezionare Generali e Ripristina.