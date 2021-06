Da giorni si parla con insistenza dei problemi di batteria riscontrati da tanti utenti in giro per il mondo, dopo aver installato l’aggiornamento con iOS 14.6. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi sul nostro sito, mettendo in evidenza i consigli forniti direttamente da Apple ai possessori di iPhone che hanno registrato un calo evidente delle prestazioni in termini di autonomia. In attesa di eventuali interventi da parte dei tecnici, magari con ulteriori upgrade migliorativi sotto questo punto di vista, oggi 7 giugno è giusto affrontare un altro tema correlato.

Quali iPhone riscontrano problemi di batteria con iOS 14.6 dopo l’aggiornamento

Provando ad approfondire la vicenda, è possibile sottolineare che a detta della community di supporto di Apple, la maggior parte dei clienti iPhone stia facendo i conti con l’anomalia relativa alla batteria. In giro per il mondo, infatti, in tanti hanno posto l’accento sui consumi eccessivi del proprio dispositivo dopo aver portato a termine il download dell’aggiornamento iOS 14.6. Parliamo di modelli come i vari iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, Max iPhone XS, iPhone 11, Phone SE (2020) e iPhone 7 Plus.

Tutti, dunque, stanno riscontrando questo problema. La maggior parte degli utenti ha affermato che il problema di consumo eccessivo della batteria è iniziato dopo aver concluso il download del recente aggiornamento con iOS 14.6. Apple deve ancora riconoscere la questione in via ufficiale, nonostante siano state fornite da sempre potenziali soluzioni in linea generale. Come del resto vi abbiamo riportato non molto tempo fa.

Secondo un utente di Reddit, il problema potrebbe essere dovuto all’aggiunta di AirTag a Trova la mia rete, ma come già detto, al momento non possiamo emettere sentenze sotto questo punto di vista. Staremo a vedere se ci saranno novità a margine dell’evento Apple tanto atteso ed in programma nella serata di lunedì qui in Italia.