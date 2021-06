Continua a tenere banco in questi giorni la vicenda dell’aggiornamento iOS 14.6 e dei relativi problemi riscontrati da diversi utenti sulla durata della batteria, in seguito al download del pacchetto software. Tema che stiamo affrontando da diversi giorni, anche perché le lamentele del pubblico non sono isolate, al punto da riportarvi anche qualche dritta di Apple di recente, tramite un pezzo specifico. Oggi 19 giugno, però, ho deciso di fare qualcosa di più, indagando sulle potenziali cause che hanno generato consumi molto più significativi.

Da dove nascono i problemi di iOS 14.6 con la batteria dopo l’aggiornamento

Una causa ufficiale in grado di spiegarci l’origine dei problemi di iOS 14.6 con la batteria ancora non c’è. Anche perché, fondamentalmente, Apple non ha mai ammesso pubblicamente di aver sbagliato qualcosa con lo sviluppo di questo pacchetto software. In attesa che la situazione possa almeno in parte migliorare tramite l’esordio sul mercato di iOS 14.7, ci sono alcune testimonianze in giro per il web che potrebbero fare la differenza, aiutando il pubblico a ripristinare livelli di consumo più adeguati ai propri standard.

Ad esempio, diverse fonti online suggeriscono di recarsi in Impostazioni > Batteria, per poi scorrere verso il basso fino all’utilizzo della batteria. Analizzando in modo più approfondito l’incidenza delle singole app, per vedere se alcune siano più colpevoli di altre. Diversi utenti all’interno dei forum Apple hanno notato che l’app Podcast tenda a consumare grandi quantità di energia dopo aver portato a termine il download dell’aggiornamento a iOS 14.6. Potete provare a disinstallarla e a reinstallarla per capire se questo possa in qualche modo aiutare.

Detto questo, non possiamo fare altro che attendere le prossime mosse di Apple dopo i problemi di batteria riscontrati con iOS 14.6, magari in vista di un rilascio più rapido dell’aggiornamento iOS 14.7. Vi faremo sapere appena verrà a galla qualche segnale in merito.