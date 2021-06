I problemi di batteria con iOS 14.6 a bordo degli iPhone supportati sono un dato di fatto per tanti utenti e pure da settimane. L’ultima release software ufficiale ha messo in risalto grossi cali della batteria per numerosi possessori di melafonini. Eppure Apple non sembra per nulla pronta ad ammettere che il lavoro dei suoi sviluppatori sia stato alquanto disastroso nell’ultimo update ufficiale. Uno degli ultimi feedback rilasciato dal team social Twitter dell’azienda di Cupertino la dice lunga su questo argomento (come visibile nel cinguettio al termine dell’articolo).

Visitando il profilo Twitter già menzionato per il supporto Apple, il numero di richieste di assistenza per i problemi di batteria con iOS 14.6 non è trascurabile. A più riprese, sono molteplici le testimonianze di chi ha riscontrato un calo drastico dell’autonomia del suo telefono proprio dopo aver aggiornato il dispositivo all’ultima release pubblica. Eppure la stessa Apple fa sapere che, con lo stesso firmware, dovrebbe essere garantita già la migliore esperienza possibile. Nessuna ammissione per il fenomeno del battery drain: piuttosto gli interessati sono invitati a raccontare nel dettaglio cosa sta accadendo al loro telefono per provare a trovare insieme la causa del disagio e dunque la relativa soluzione. Il consiglio utile dunque è quello di contattare il supporto social in caso di importanti anomalie, pur considerando che questo tipo di assistenza (via messaggio privato) sarà in inglese.

A chi continua ad avere anche seri problemi di batteria con iOS 14.6 non resterà altro da fare se non attendere il rilascio dell’aggiornamento incrementale iOS 14.7. Per quanto riguarda il nuovo firmware siamo alla terza beta rilasciata agli sviluppatori e non sappiamo ancora se la distribuzione del firmware finale sarà abbastanza celere o meno (in effetti il riscontro Apple non lascia proprio ben sperare). Ogni novità in merito alla questione sarà di certo prontamente riportata.