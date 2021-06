Bisogna prendere atto che in queste ore sia giunta la conferma sulla prima azione legale nei confronti di Apple, in seguito ai problemi di iOS 14.6 riguardanti soprattutto la durata della batteria subito dopo il download del discusso aggiornamento. Nei giorni scorsi, anche all’interno del nostro magazine, ci siamo soffermati sui dispositivi più colpiti sotto questo punto di vista, al punto da innescare alcune reazioni concrete da parte degli utenti. Va detto, però, che questo sentiment negativo abbia radici più profonde.

Cosa succede dopo i problemi di iOS 14.6 sulla batteria post aggiornamento

Provando a fare il punto della situazione relativo ai problemi di iOS 14.6 che sono stati segnalati da diversi utenti a proposito della batteria in seguito all’installazione del recente aggiornamento, è possibile rifarsi a quanto riportato in queste ore da GizChina. Secondo la fonte, infatti, proprio in queste ore è stata intentata una causa contro la mela morsicata, sostenendo che i recenti aggiornamenti di iOS abbiano danneggiato alcuni modelli. Oltre alla questione autonomia, si parla anche di un calo delle prestazioni.

Il focus, nello specifico, è sull’aggiornamento iOS 14.5, iOS 14.5.1 e iOS 14.6, facendo tornare di moda più in generale il delicato tema dell’obsolescenza programmata. Gli utenti, secondo i fautori della causa, hanno dovuto affrontare limitazioni troppo evidenti per quanto concerne le prestazioni ed un consumo più rapido della batteria. Spezzando una lancia in favore di Apple, qui si potrebbe dire che il rilascio di iOS 14.5 e 14.6 non abbia preceduto il lancio di nuovi modelli di iPhone.

A tal proposito, i nuovi device dovrebbero apparire sul mercato solo in autunno. Dunque, massima cautela, in attesa di scoprire qualcosa di più sulle problematiche che sono state riscontrate dagli utenti in questi giorni dopo l’aggiornamento iOS 14.6. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere, con un commento qui di seguito.