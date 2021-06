Siamo nel vivo dell’Amazon Prime Day 2021: oggi 21 giugno vi abbiamo già parlato delle offerte relative ad iPhone, Xiaomi e OnePlus (con prezzi a partire da 23 euro), adesso ci concentriamo sui prodotti Amazon, e più in particolare su Fire e Echo. Partiamo proprio dalla Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, proposta al prezzo di 32,99 euro rispetto ai 59,99 iniziali. La riceverete a casa già domani, martedì 22 giugno, ordinandola entro qualche ora.

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima... Il nostro dispositivo per lo streaming più potente, con un’antenna...

Avvia e controlla la riproduzione di film e serie TV con il...

Se è un tablet a buon mercato che vi occorre, l’Amazon Prime Day 2021 coinvolge anche il Fire HD 8 (schermo HD da 8 pollici, colorazione nera, 32GB di memoria interna, con pubblicità), venduto al prezzo di 54,99 euro (il prezzo precedente ammontava a 99,99 euro), con consegna a domicilio giovedì 24 giugno

Passiamo adesso agli speaker Echo, un altro baluardo dell’Amazon Prime Day 2021 partito oggi 21 giugno. Il primo prodotto da sottoporvi è Echo Auto, per portare Alexa in auto con voi: il dispositivo sarà vostro a 34,99 euro (invece di 59,99 euro), con consegna più veloce prevista per mercoledì 23 giugno. Un’altra possibile occasione dell’Amazon Prime Day 2021 conduce all’acquisto di Echo Flex (un piccolo speaker per il controllo rapido dei dispositivi domotici), che vi porterete a casa a 14,99 euro (invece di 29,99). Anche qui, la consegna è prevista per giovedì 24 giugno.

Echo Auto - Porta Alexa in auto con te Porta Alexa in auto con te - Echo Auto si connette all’App Alexa sul...

Perfetto in strada - Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento...

Ti presentiamo Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa... Rendi ogni ambiente più intelligente – Questo dispositivo Echo con...

Alexa è felice di aiutarti – Gestisci la tua vita quotidiana,...

Non poteva mancare all’appello il mitico Echo Dot (3ª generazione), l’altoparlante intelligente con Alexa integrata, vostro a 19,99 euro (il prezzo precedente era di 49,99 euro). I tempi di consegna restano quelli del 24 giugno, con la massima celerità possibile. Volendo proprio fare le cose in grande, ci sarebbe Echo Show 5 (1ª generazione, modello 2019), con schermo integrato, che vi aggiudicherete a 39,99 euro (invece di 89,99 euro). Valgono i tempi di consegna suddetti. Come vedete, le possibilità fioccano con l’Amazon Prime Day 2021, e vede nel 21 giugno la prima delle due grandi giornate di sconti.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...