Oggi 21 giugno partono le offerte Amazon Prime Day 2021: le promozioni fanno il botto in questo primo giorno d’estate con sconti importanti sugli iPhone di Apple ma anche sui dispositivi Xiaomi e OnePlus. Vale la pena soffermarsi sui risparmi che il noto store garantisce in queste ore ai clienti che già hanno un abbonamento Prime o decideranno di sottoscriverlo per l’occasione specifica con il plus di 30 giorni di servizio gratuito.

Gli iPhone protagonisti

Incredibile ma vero, i prodotti Apple sono i veri protagonisti dell’Amazon Prime Day 2021, almeno per quanto riguarda la categoria smartphone. Il primo esempio pratico è l’ultimissimo iPhone 12 in tutte le colorazioni che è proposto a 789 euro con ben 200 euro di sconto rispetto a quello di listino di 989 euro. Anche l’iPhone 12 Mini è a disposizione ad un prezzo davvero allettante di 719 euro anziché 889 euro. Non manca all’appello neanche una specifica promozione destinata all’Apple Watch Series 6 (ad esempio nella bella colorazione rosa sabbia) a 479 euro anziché 579 euro.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio... Con il modello GPS + Cellular telefoni, mandi messaggi e trovi...

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova...

Convenienza Xiaomi

Il già conveniente brand Xiaomi risulta ancora più appetibile per le offerte Amazon Prime Day 2021, sia in riferimento alla categoria smartphone che fitness tracker. Per quanto riguarda i telefoni, la promozione di certo più interessante è quella destinata al modello Poco X3 Pro. Il valore commerciale del dispositivo scende a quota 179 euro con uno sconto di 50 euro rispetto ai 229 euro di valore attuale.

Tra i fitness tracker, la Xiaomi Mi Band 5 del 2021 raggiunge il minimo storico proprio in questo primo giorno di Prime Day, Il suo costo attuale è ora di soli 22.99 euro. Niente male neanche le promozione destinata alla recentissima Band 6 2021 che non supera i 40 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Lo smartphone OnePlus al minor prezzo

Tra le offerte Prime Day 2021 del primo giorno non mancano neppure quelle dedicate al brand OnePlus, in particolare ad uno specifico modello più conveniente in assoluto. Si tratta del OnePlus N100 il cui valore commerciale si è ribassato addirittura di 110 euro, ossia da 199 euro a 89 euro.

Rispetto agli sconti già segnalati non mancheranno altre promozioni: d’altronde le offerte sono appena iniziate e il Prime Day 2021 durerà fino alla mezzanotte di domani 22 giugno.]