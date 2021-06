C’è una novità WhatsAppè proprio dietro l’angolo e riguarda gli aggiornamenti di stato dell’applicazione di messaggistica. La funzione interessata è quella del backup interno al servizio, molto utilizzata nel momento in cui si ha necessità di memorizzare i contenuti condivisi, magari per il passaggio ad un nuovo telefono o semplicemente per mettere al sicuro tutto quanto presente nelle chat.

Quanto riferito in questo approfondimento riguarda la versione Android di WhatsApp ed è stato messo in evidenza attraverso la beta del servizio nella sua versione 2.21.13.6 presente sul Play Store. Ebbene, chi fa uso dei backup spesso o anche solo saltuariamente, deve essere messo al corrente del fatto che ben presto l’operazione non includerà gli aggiornamenti di stato condivisi. Naturalmente saranno memorizzati tutti i contenuti delle chat per un utilizzo successivo ma non quanto presente nell’apposita sezione “stato” in cui in molti condividono foto e video della classica durata di 24 ore.

La novità WhatsApp era prevedibile per i dispositivi Android. Non è un mistero che chi ha un iPhone già non beneficia da tempo del backup degli aggiornamenti di stato su iCloud come sul proprio iPhone. Anche se nel caso degli smartphone con OS Google la copia dei contenuti delle chat può essere conservata illimitatamente su Google Drive (oltre che sul telefono), è anche vero che il cambiamento serve a risparmiare memoria altrimenti impiegata in maniera superflua. D’altronde proprio gli aggiornamenti di stato hanno una validità di sole 24 ore una volta condivisi in app: non c’è un sostanziale motivo per vederli poi conservati a lungo in qualsivoglia modo.

Come sempre, non possiamo dare per scontato che l’ultima novità WhatsApp giunga in tempi brevissimi dopo la sua apparizione nella beta pubblica per Android. Probabilmente, dovremo attendere ancora svariate settimane prima della sua implementazione ma non ci sono più dubbi sul fatto che sarà a disposizione degli utenti in un futuro non tanto remoto.