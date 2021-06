Immuni si è aggiornato sul Play Store e App Store per ricevere il Green Pass, approvato proprio ieri dal Governo italiano per consentire ai cittadini la libera circolazione nei Paesi UE (a patto di essere stati vaccinati, con 1 o 2 dosi, di essere guariti dal Covid-19 o l’aver ricevuto esito negativo ad un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti al controllo). Per scaricare il Green Pass dall’app Immuni occorre aggiornare il programma alla versione 2.5.0, che aggiunge la nuova voce ‘EU Digital Covid Certificate’, da cui sarà possibile procedere al download del proprio certificato (da utilizzare per spostarsi liberamente nell’Unione Europa senza doversi sottoporre al periodo di quarantena o al tamponed i controllo una volta arrivati a destinazione).

Il processo entrerà nel vivo a partire dal 1 luglio, giorno a partire dal quale l’UE farà partire tutto il procedimento. Per ottenere il Green Pass tramite l’app Immuni bisognerà cliccare su ‘EU Digital Covid Certificate‘, poi su ‘Recupera EU Digital Covid Certificate‘, selezionare il relativo codice ‘CUN‘ (tampone molecolare) o ‘RNFE‘ (tampone antigenico rapido), ‘NUCG‘ (certificato di guarigione) o ‘AUTHCODE‘ (codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS dal Ministero della Salute), inserire il codice e le ultime 8 cifre della tessera sanitaria (come anche la data di scadenza) e cliccare su ‘Conferma‘.

Il Green Pass può essere scaricato, in formato digitale o cartaceo, sul sito del governo ‘dgc.gov.it’ attraverso la tessera sanitaria, lo SPID o la CIE, tramite il fascicolo sanitario elettronico regionale, dall’app IO (l’ok del Garante Privacy è arrivato proprio nella giornata di ieri), dal medico di base o dal farmacista di fiducia. La procedura è molto semplice e veloce, non dovrete perdere troppo tempo per ottenere il vostro Green Pass personale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.