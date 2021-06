L’app IO ha ricevuto il consenso da parte del Garante Privacy per la visualizzazione dei green pass nazionali, dopo essere stata temporaneamente bloccata per l’improprio trasferimento dei dati verso paesi extra UE. PagoPA è corsa ai ripari, rilasciando una nuova versione dell’applicazione, ed ottenendo così il via libera del Garante Privacy (finora non arrivato per il motivo che vi abbiamo sopra spiegato). Il changelog dell’ultima release dell’app IO (build 1.26.0.6 per Android, 1.26.0 per iOS) parla chiaro: ‘questa versione permette di ricevere e visualizzare le Certificazioni Verdi COVID-19’.

Si fa anche presente che l’attivazione dell’opzione per prendere visione dei green pass è comunque relativa all’approvazione delle norme da parte dello Stato italiano. Del resto, un dpcm sui green pass potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il Consiglio dei ministri si riunirà questo pomeriggio, tra le 17 e le 18, per dare ufficialmente il via libera al green pass nazionale. In Europa la procedura (che ricordiamo consentirà gli spostamenti) è prevista per luglio, ma in Italia si è deciso di dare un’accelerata alla questione. Il green pass avrà un formato digitale oppure cartaceo: si tratta di un QR Code in grado di attestare di essere stati vaccinati contro il Covid (con 1 o 2 dosi), di essere guariti dall’infezione o di essere risultati negativi ad un tampone, antigenico o molecolare, effettuato nelle 48 ore precedenti al controllo da parte delle forze dell’ordine o di chi di dovere in quel momento.

Chi esibirà il green pass potrà spostarsi all’interno dei Paesi UE, evitando la quarantena e di sottoporsi a tampone all’arrivo. Vedremo, a cose fatte, come si potrà ricevere e visualizzare il proprio green pass (naturalmente rispettando i requisiti richiesti che vi abbiamo appena elencato) dall’app IO. La situazione dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore, vi terremo aggiornati con tutti i dettagli possibili.