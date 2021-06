Il finale di MacGyver 4 rimandato al 24 giugno. Questo è il responso delle anticipazioni di oggi della serie visto che ad occupare il prime time di Rai4 saranno gli episodi 10, 11 e 12 e questo significa che l’ultimo slitterà a giovedì prossimo quando sarà in tv insieme ai primi dell’ultima stagione. Una programmazione pronta quindi ad esaudire il desiderio dei fan del revival che hanno amato il progetto e hanno odiato la sua cancellazione giunta proprio nei mesi scorsi.

ATTENZIONE SPOILER!

L’episodio dal titolo Save + The + Dam + World andrà in onda il 24 giugno prossimo con Mac e Riley pronti per una nuova missione sotto copertura con Codex, sperando di fermare l’organizzazione dall’interno. Le cose però non vanno come previsto e la loro missione viene interrotta quando Russ, Desi e il team di Fenice devono concentrarsi sulla possibile esplosione di un’arma di distruzione di massa.

Il finale di MacGyver 4 farà non poche vittime (saranno due personaggi ad uscire di scena) e riporterà indietro, seppur in un flashback, la madre di Mac. Cos’altro vedremo e come andrà a finire questa penultima stagione?

I fan giovedì 24 giugno avranno modo di salutare la quarta stagione e dare il benvenuto alla quinta ed ultima visto che è prevista la messa in onda dei primi due episodi in cui Mac e il team si infiltrano in un hotel utilizzato come nascondiglio internazionale per i criminali e partono alla ricerca di una donna con informazioni vitali su Codex. Tuttavia, il loro obiettivo ha una nuova identità segreta, incluso un volto completamente nuovo, riusciranno i fan a resistere fino a settimana prossima?

La quinta e ultima stagione di MacGyver è composta da quindici episodi e ci terrà compagnia per il mese di luglio e molto probabilmente anche ad agosto anche se molto dipenderà dalla programmazione e dalla loro divisione.