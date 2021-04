Tirava una brutta aria da quelle parti, ma quando MacGyver è stata cancellata da CBS è stata comunque una grossa sorpresa, soprattutto perché la scelta di chiudere la serie non era stata annunciata prima del finale della quinta stagione, che si è dunque trasformato nel finale di serie. La rete ha annullato il reboot della storica serie degli anni ’80 con Lucas Till con un annuncio inatteso, poco dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della stagione 5 trasmesso il 30 aprile.

MacGyver è stata cancellata da CBS probabilmente per ragioni di budget, come avvenuto per molte altre serie nell’ultimo anno, coi bilanci notevolmente ridotti da un anno di pandemia, ma nel caso del procedural ci sono anche altre ragioni. Innanzitutto il calo di ascolti del 22% (una media di 4,8 milioni di spettatori totali) rispetto alla stagione precedente e un poco lusinghiero decimo posto su 14 titoli originali della rete in termini di audience su tutti i target d’età.

Va ricordato anche che MacGyver è stata cancellata dopo un anno parecchio difficile per la produzione: la scorsa estate CBS ha licenziato il produttore esecutivo Peter M. Lenkov dopo le accuse di aver creato un ambiente di lavoro tossico. Lo stesso protagonista Lucas Till ha rivelato di aver subito dallo showrunner abusi verbali, bullismo e body shaming. Qualcosa che non ha minimamente a che fare con “il duro lavoro, a cui sono abituato“, ma con un modo di fare offensivo e violento: “Il modo in cui Peter tratta le persone è semplicemente inaccettabile. Avevo pensieri suicidi quel primo anno nello show, a causa del modo in cui mi ha fatto sentire. Ma il modo in cui ha trattato le persone intorno a me – quello è stato il mio punto di rottura” ha dichiarato l’attore a Vanity Fair. Non c’è dubbio che questo caso abbia contribuito alla decisione di chiudere la serie, che arriva dopo quelle di altri titoli originali di CBS come NCIS: New Orleans e Mom.

Questo il comunicato rilasciato a Deadline della Presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl con cui MacGyver è stata cancellata da CBS, congedando l’intero gruppo di lavoro artistico e tecnico.

Tutti noi della CBS siamo estremamente grati per l’incredibile lavoro e la dedizione di Lucas e del resto del cast, così come di Monica, degli sceneggiatori e dell’intera troupe. Il team di MacGyver ha viaggiato in lungo e in largo per salvare ripetutamente il mondo con poco più che gomma da masticare e una graffetta e ha reso questo spettacolo distintamente peculiare. Siamo contenti di poter dare a questa base di fan devoti e fedeli l’opportunità di dire addio ai loro personaggi preferiti nel modo premuroso che questa serie merita.

Quando si è diffusa la notizia che MacGyver è stata cancellata da CBS, Till ha detto addio al suo personaggio e alla serie con un messaggio di commiato su Instagram. L’attore ha definito gli ultimi cinque anni trascorsi sul set “quelli che ricorderò come i più formativi della mia vita“, in cui ha affrontato “molti momenti brutti” ma ha anche stretto amicizie per la vita e trovato una famiglia: “Ho imparato a spingermi verso nuovi limiti, sfondandoli e superandoli. Ero nervoso per ricoprire il ruolo di un’icona e voi ragazzi mi avete permesso di entrare nelle vostre case e mi avete accettato. Sono come il Roger Moore di MacGyvers ora grazie al vostro supporto“.

In Italia la programmazione di MacGyver è ferma alla terza stagione: a partire dal 2017 la serie è stata trasmessa prima da Rai2 e successivamente da Rai4.