Proiezioni misteriose sono apparse nelle città di Roma e Milano e in alcune delle principali stazioni ferroviarie italiane. Di cosa si tratterà? Cosa saranno? Quale sarà il loro significato?

Potrebbe trattarsi di un ritorno molto atteso? Cosa e chi potrebbe nascondersi dietro i messaggi mostrati a Roma e a Milano? Chi c’è dietro? Chi ha ideato questa operazione e quale sarà il significato? A cosa ci porterà?

La campagna è per ora anonima: nessuno sa di cosa si tratti e l’obiettivo dell’iniziativa misteriosa non è noto.

Alcuni utenti ci segnalano che le proiezioni sono apparse a Milano sabato 12 giugno, intorno alle ore 22.00, per poi scoprire un quarto d’ora dopo. Sono state segnalate in zona Darsena e a Largo La Foppa, ma anche in altri punti strategici della città: sul Naviglio Grande, in Piazza Arcobalena sul Naviglio Pavese e alla Rotonda della Besana.

A Roma, invece, sono apparse domenica 13 giugno sul Lungo Tevere, al Testaccio e in zona Ponte Milvio. Anche la stazione Centrale di Milano e la stazione Santa Maria Novella di Firenze le stanno mostrando.

Sulle proiezioni misteriose di legge “Ma stasera”.