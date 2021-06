Ci sono buone notizie per tutti coloro che erano e sono in attesa dell’integrazione del bonus 2400 euro al Reddito di Cittadinanza. Come vi riportiamo da tempo, e come anticipato nella giornata di ieri, quella del 15 giugno è stata una giornata importante sotto questo punto di vista. Il motivo? INPS ha mantenuto la promessa ed ha avviato l’accorpamento, al punto che sui social si trovano le prime testimonianze da parte di coloro che hanno ricevuto una volta per tutte il doppio pagamento.

Scatta l’integrazione bonus 2400 euro al Reddito di Cittadinanza

Dunque, il presupposto dal quale partire questo mercoledì è che sia stata effettivamente avviata l’integrazione del bonus 2400 euro al Reddito di Cittadinanza. Non parliamo di semplici riscontri INPS, ma di vere e proprie testimonianze, da parte di coloro che hanno potuto tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo mesi complicati. Detto questo, non dobbiamo dimenticare chi ancora non ha fatto il suddetto step. A tal proposito, ho trovato alcune precisazioni sempre di INPS sui social:

“Buongiorno, confermiamo che ieri sono iniziate le integrazioni e che continueranno in settimana. Consideri però ogni pratica è a sé e dai social non possiamo verificare le singole lavorazioni. Le consigliamo di pazientare ancora alcuni giorni prima di ricontattare il contact center. Grazie della pazienza, buona giornata“.

Insomma, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima otterremo i feedback decisivi per comprendere la situazione generale, a proposito della tanto discussa integrazione del bonus 2400 euro concepito per i lavoratori stagionali al Reddito di Cittadinanza. Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi, riportando la vostra esperienza per farci intuire a che punto siano i pagamenti. Solo così, infatti, avremo una volta per tutte un quadro della situazione più chiaro per tutti colo che sono in attesa.