Occorre necessariamente un controllo alla propria area utente, oggi 15 giugno, per quanto riguarda la possibile integrazione del bonus 2400 euro rispetto al Reddito di Cittadinanza. Questione che abbiamo affrontato a più riprese negli ultimi tempi, come avrete notato anche attraverso il nostro ultimo articolo a tema, che oggi potrebbe vivere una svolta importante. Il tutto, fissando nella nostra mente un orario specifico a partire dal quale potremo effettuare tutti i controlli del caso.

Controlliamo il bonus 2400 euro da INPS oggi 15 giugno integrato al Reddito di Cittadinanza

Attraverso alcuni feedback forniti da INPS sappiamo che oggi 15 giugno potrebbe esserci effettivamente una svolta per quanto riguarda il pagamento del bonus 2400 euro a coloro che dovrebbero riceverlo in automatico. Il riferimento in questo caso specifico cade su coloro che sono destinati a riceverlo in automatico rispetto al Reddito di Cittadinanza. Già, perché i giorni caldi del mese, sotto questo punto di vista, sono il 27 ed appunto il 15, anche se al momento non abbiamo ancora la certezza assoluta che oggi possa esserci la gradita sorpresa.

In ogni caso, le erogazioni vere e proprie, nei giorni cerchiati in rosso in casa INPS, avvengono a partire da mezzogiorno. Dunque, scattato quell’orario, potete effettuare controlli nella vostra area utente all’interno del sito, senza dimenticare ovviamente il conto. Ci sono stati dei segnali proprio da INPS che lasciano ben sperare sotto questo punto di vista, ma nessuna comunicazione ufficiale in grado di dare per scontato l’accorpamento del bonus 2400 euro al Reddito di Cittadinanza da questo martedì.

L’invito che rivolgo ai nostri lettori consiste nel commentare l’articolo di oggi, in modo da comprendere se sia finalmente il giorno giusto per toccare con mano il bonus 2400 euro da INPS. In questo modo, infatti, capiremo se ci sia speranza anche per gli altri utenti che attendono segnali sotto questo punto di vista.