Ci sono già, in queste ore, le prime indicazioni riguardanti l’aggiornamento di luglio che avremo modo di toccare con mano nelle prossime settimane a bordo dei Samsung Galaxy. Un segnale molto interessante, che evidenzia come il produttore coreano sia già impegnato nel rendere disponibile a stretto giro un pacchetto software che risolva un po’ di problemi. Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni trapelate fino a questo momento, nonostante device come il Samsung Galaxy Note 10 abbiano appena ricevuto l’upgrade di giugno secondo i nostri report.

Una prima anticipazione sull’aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy

Quali sono le anticipazioni trapelate questo martedì? Fondamentalmente, a detta di Sammobile, i problemi relativi ad Android Auto sembrano essere noti ai produttori di smartphone. In pratica, alcune anomalie continuano a sorgere di tanto in tanto e alcuni utenti che si ritrovano con smartphone Samsung Galaxy hanno riscontrato un problema per il quale Android Auto si arresta in modo anomalo. Il malfunzionamento potrebbe essere dovuto all’app Android Auto stessa o ad uno specifico device ed al relativo firmware.

Basti pensare al fatto che diversi utenti ad oggi in possesso di un Samsung Galaxy S21 affermano che Android Auto tenda ad arrestarsi nel momento in cui si sblocca il device. Sembra che il problema non sia circoscritto alla sola serie top di gamma 2021. Tendenzialmente, si potrebbe pensare che il bug riguardi il produttore coreano, ma nelle prossime settimane sarà molto importante monitorare la situazione anche con altri colossi che operano nel mercato mobile. Anche per la natura stessa dell’anomalia.

Dunque, almeno un paio di settimane di attesa, prima che arrivi il nuovo aggiornamento per i vari Samsung Galaxy che negli ultimi tempi hanno riscontrato problemi ed anomalie sul versante Android Auto. Nel frattempo, sappiamo già come andrà ad operare la patch di luglio.