Ci sono continui miglioramenti che possiamo riscontrare a proposito del Samsung Galaxy Note 10, se pensiamo in queste ore al rilascio del nuovo aggiornamento di giugno. In linea con le tempistiche riscontrate con altri modelli non di ultima generazione, il device sta toccando con mano l’ultima patch concepita dal produttore coreano. Un modo per dare continuità a quello che vi abbiamo riportato circa un mese fa sul nostro magazine, a testimonianza del fatto che il suo sviluppo non si sia mai arrestato.

Il Samsung Galaxy Note 10 pronto a ricevere il nuovo aggiornamento di giugno

Quali sono le novità che potremo toccare con mano attraverso il recente aggiornamento di giugno a bordo del Samsung Galaxy Note 10. Le indicazioni fornite da SamMobile sono molto chiare sotto questo punto di vista. Si tratta del firmware firmware N97xFXXS7FUEB che, al momento, risulta disponibile in diversi Paesi europei come Bulgaria, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svizzera. In linea di massima, sappiamo che la patch in questione risolva 47 vulnerabilità che interessano il sistema operativo Android.

A questi, poi, si aggiungono altri 19 problemi di sicurezza che hanno investito in questi mesi il software Samsung. Solo quando ci sarà la piena distribuzione del nuovo aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy Note 10, nel corso delle prossime settimane, sapremo se verranno ufficializzate novità extra per lo smartphone. Come sempre avviene in questi casi, sarà molto importante tenere d’occhio la durata della batteria prima e dopo il download del firmware.

Insomma, massima attenzione nei confronti di questo upgrade, anche perché il Samsung Galaxy Note 10 pare essere uno smartphone molto popolare qui in Italia. Nel caso in cui abbiate già ricevuto la notifica per procedere con il download via OTA, non aspettate un minuto di più prima di commentare l’articolo di oggi sulla patch di giugno.