Oggi è il fatidico giorno dell’estrazione della lettera per la Maturità 2021, ossia degli elenchi esatti con i quali i maturandi verranno chiamati a colloquio a partire da mercoledì 16 giugno per l’Esame di Stato. Anche per quest’anno, a causa della pandemia Covid-19, non ci saranno le prove scritte per gli studenti ma solo un maxi-orale: risulta dunque fondamentale per ogni giovane studente conoscere il giorno in cui verrà esaminato, nella speranza di avere un po’ di tempo in più per ripetere gli argomenti.

Cosa succede oggi

In questo lunedì 14 giugno, si riuniscono in sessione plenaria tutte le commissioni per l’Esame di Stato 2021 (in pratica con tutti i docenti partecipanti e il presidente). L’appuntamento mattutino è fissato dalle 8:30 in poi e in questa occasione avverrà proprio l’estrazione della lettera per la Maturità 2021. Proprio ogni commissione avrà dei suoi tempi specifici per giungere all’operazione e dunque rendere pubblico il calendario esatto degli appuntamenti con il maxi-orale. L’informazione probabilmente giungerà almeno dopo le 9:30 ma questa indicazione temporale potrebbe slittare anche di molto, a seconda degli istituti scolastici.

Come conoscere l’esito dell’estrazione della lettera per la Maturità 2021

Come per l’orario di uscita della lettera per la Maturità 2021, non esiste una procedura univoca per il rilascio degli elenchi dei candidati che sosterranno l’orale dell’Esame di Stato da mercoledì 16 giugno. Non ci sono dubbi sul fatto che ogni istituto utilizzerà i propri canali per pubblicare gli esiti dell’estrazione, dunque il sito istituzionale, il registro elettronica, semmai anche una mail agli studenti interessati tramite indirizzo della scuola. Tutti gli studenti interessati dovrebbero ricevere i dettagli sulla propria convocazione non più tardi della tarda mattinata odierna. Va ricordato che ogni giorno i maturandi esaminati saranno non più di 5 e si andrà avanti con gli esami appunto fino al momento in cui tutta la platea di ragazzi verrà ascoltata dalla commissione.