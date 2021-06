Rocco Schiavone 5 è ufficiale? Le indagini personali (e non) del vicequestore romano si erano concluse lo scorso marzo con due puntate che avevano messo la parola fine (per il momento) alla storia.

Ah l’amore, l’amore costituisce l’ultimo romanzo della saga letteraria incentrata su Rocco Schiavone, personaggio interpretato sullo schermo da Marco Giallini. L’ultimo almeno fino ad ora.

In occasione di Libri Come, la festa del libro e della lettura, Manzini è stato raggiunto dall’Ansa per parlare del suo nuovo libro su Schiavone, intitolato Vecchie conoscenze. “Questo libro chiude tutta una serie di problematiche che si erano aperte nei libri precedenti e dal prossimo devo ricominciare da zero. E’ un pericolo mostruoso, non ho più le spalle coperte però era arrivato il momento”, ha dichiarato lo scrittore.

Si concludono diverse vicende rimaste aperte, come quella della “poliziotta che lo aveva tradito” (Caterina?).” Si chiude un capitolo, per aprirne uno nuovo. Per questo i lettori e i telespettatori non devono preoccuparsi: Rocco Schiavone 5 ci sarà.

La trama del romanzo vede il vicequestore occuparsi di un nuovo caso. Mentre indaga l’omicidio di una storica dell’arte in pensione, specializzata in Leonardo da Vinci, Schiavone è preoccupato per Sebastian, l’amico a cui hanno ucciso la moglie, che è ancora alla ricerca di Baiocchi per vendicarsi.

Quale sarà la trama di Rocco Schiavone 5? A quanto pare le nuove puntate prenderanno spunto proprio dal romanzo di Manzini, dato che in casa Rai c’è grande voglia di proseguire con la serie: “Facciamo quattro nuove puntate: tre da questo libro e una quarta da un vecchio racconto in cui Rocco deve risolvere un caso su un treno, un Freccia Rossa”, ha proseguito lo scrittore.

Le riprese dovrebbero iniziare nel febbraio 2022 e tenere impegnata la produzione per quattro mesi. La messa in onda è prevista per l’autunno 2022. “Questa volta sarà più complicato. Dobbiamo azzardare un’altra narrazione”, ha ammesso Manzini. “Di solito in ogni puntata c’è un cadavere, qui dobbiamo parlare d’altro. La serie si dovrebbe aprire con il racconto del treno e chiudersi con il caso di Baiocchi, il cattivone”.