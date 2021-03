Il finale di Rocco Schiavone 4 chiuderà per sempre la fiction con protagonista Marco Giallini? Stasera, mercoledì 24 marzo, va in onda la seconda e ultima puntata di questa stagione dal titolo Ah l’amore, l’amore – che rappresenta anche l’ultimo romanzo sul vicequestore romano pubblicato finora da Antonio Manzini.

Escludendo il racconto L’amore ai tempi del Covid, uscito lo scorso anno, le indagini di Schiavone si concludono qui. Il materiale cartaceo è esaurito, ma non è detto che la fiction di Rai2 non possa continuare a seguire nuovi casi del suo protagonista in un’ipotetica quinta stagione senza attingere ai libri. Il futuro di Rocco Schiavone è ancora incerto. Scopriamo invece le anticipazioni di stasera.

Dopo gli eventi della scorsa puntata, Rocco è finito in ospedale perché ha subito un’operazione molto seria. Nonostante la convalescenza, il vicequestore si occupa del caso di Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, morto in seguito a un errore trasfusionale. Potrebbe non trattarsi solo di un caso di malasanità. Mosso dalla stima e dalla riconoscenza nei confronti del primario Negri, che lo ha operato e salvato, inizia ad indagare. Di notte, Rocco si aggira in pigiama tra i corridoi dell’ospedale, venendo a contatto con un’umanità silenziosa, sofferente e abbandonata, in cui non faticherà a riconoscersi. Marina, che nonostante tutto non lo abbandonerà mai, lo incita a tornare a vivere, a riscoprire la felicità e l’amore.

Quel sentimento ha intanto portato gioia nella la vita di Ugo Casella, che ha perso la testa per la sua vicina Eugenia; nella vita di Antonio, che non è più in grado di gestire le sue tre amanti; e sconvolge anche Fumagalli e la Gambino, ormai consapevoli della loro attrazione. È la fine dell’anno, Rocco è pronto a festeggiare la notte di San Silvestro con una donna bellissima e affascinante. Sarà forse lei a riaccendere in lui l’amore?

Nel cast e personaggi di Rocco Schiavone 4 troviamo Marco Giallini nei panni del vicequestore romano; Ernesto D’Argenio interpreta Italo Pierron; Christian Ginepro è Mimmo D’Intino; Massimiliano Caprara è Michele Deruta; Gino Nardella è Ugo Casella; Alberto Lo Porto è Antonio Scipioni; Massimo Reali è l’anatomapatologo Alberto Fumagali; Filippo Dini è il Procuratore Baldi; Massimo Olcese è il Questore Costa.

E ancora: Francesco Acquaroli nei panni di Sebastiano; Tullio Sorrentino è Brizio; Mirko Frezza è Furio; Loredana Indovina è il capo della scientifica Michela Gambino; Anna Bellato è Cecilia Porta; Carlo Ponti Di Sant’Angelo è Gabriele. Valeria Solarino torna nei panni della giornalista Sandra Buccellato; Isabella Ragonese è Marina, la moglie defunta di Rocco; e Claudia Vismara torna a interpretare Caterina Rispoli.

L’appuntamento con il finale di Rocco Schiavone 4 è per stasera alle 21:30 su Rai2.