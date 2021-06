Ci sono ottime notizie da Huawei Italia, oggi 14 giugno, per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone del produttore cinese non di ultimo grido. Per una volta, non sto parlando di HarmonyOS, il cui sviluppo procede senza particolari intoppi, ma dal discorso garanzia, in passato toccato in contesti ben differenti sul nostro magazine. A tal proposito, questo lunedì possiamo citare un’iniziativa sulla carta molto interessante e che, almeno per ora, pare essere circoscritta al nostro Paese.

Buone notizie sulla garanzia da Huawei Italia anche per i vari P9, P10 e P20 Lite

Come riporta Huawei Central, infatti, da questo momento tanti utenti qui da noi possono richiedere a Huawei Italia trattamenti di favore. Sto parlando di 6 mesi di garanzia extra, del 20% di sconto sui pezzi di ricambio, oltre alla pellicola protettiva gratuita. Un modo per fidelizzare gli utenti legati da anni a questo marchio, con una campagna che terminerà il 30 giugno 2021. Ecco perché diventa importante approfondire la scelta di marketing fatta dal noto produttore in queste ore.

Basti pensare al fatto che che l’estensione della garanzia commerciale e lo sconto sui pezzi di ricambio per le riparazioni fuori garanzia siano limitate ad alcuni modelli selezionati. Huawei Italia, a tal proposito, menziona i vari Mate 9, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, Mate 20 Lite, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X (5G), Mate 20 RS, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro e Mate Xs. Occhio, poi, ai P8 Lite, P9 Lite, P9, P10 Lite, P10, P10 Pro, P20 Lite, P20, P20 Pro, P30 Lite, P30, P30 Pro, P40 Lite, P40 Lite E, P40, P40 Pro, P40 Pro +, P Smart, P Smart 2019, P Smart 2021, P Smart Z, P Smart + e P Smart + 2019.

Infine, una parentesi per la serie Y con Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6p, Y6s, Y7 2018 e Y7 2019. Da un punto di vista più pratico, potrete recarvi presso un centro assistenza clienti Huawei di Milano, Roma o Catania. In alternativa, è possibile inviare richiesta tramite il servizio di riparazione con ritiro gratuito e riconsegna, in modo tale da usufruire del servizio di riparazione.