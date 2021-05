The Chair è la nuova serie di Sandra Oh dopo l’addio annunciato a Killing Eve, il thriller che terminerà con la quarta stagione dopo averle regalato una candidatura agli Emmy, una storica vittoria ai Golden Globes e uno Screen Actors Guild Award, tutti come migliore attrice in una serie drammatica. Le riprese sono ancora in corso in Canada, ma Netflix ha annunciato che The Chair debutterà venerdì 27 agosto sulla piattaforma.

Con sei episodi di mezz’ora la nuova serie di Sandra Oh vedrà l’attrice canadese di origini coreane nuovamente nei panni di una dottoressa: stavolta, però, non sarà un chirurgo come in Grey’s Anatomy, serie che ha interpretato per dieci anni e in cui non intende tornare nemmeno per il gran finale.

La nuova serie di Sandra Oh, scritta e prodotta dalla showrunner Amanda Peet, è una commedia che racconta la storia della dottoressa Ji-Yoon Kim alle prese con il suo nuovo ruolo di presidente del dipartimento di inglese della Pembroke University. Mentre deve affrontare molte sfide peculiari in quanto prima donna a occupare la cattedra di dipartimento, Ji-Yoon deve anche fare i conti con il fatto di essere uno dei pochi membri dello staff di colore all’università.

Nel cast della nuova serie di Sandra Oh The Chair figurano anche Jay Duplass (Transparent) nel ruolo del professor Bill Dobson, Holland Taylor nel ruolo della professoressa Joan Hambling, Bob Balaban come il professor Elliot Rentz, Nana Mensah nel ruolo del professor Yaz McKay, David Morse nel ruolo del preside dell’Università Paul Larson ed Everly Carganilla nel ruolo di Ju-Hee “Ju Ju” Kim.

Insieme all’annuncio del debutto della nuova serie di Sandra Oh a fine agosto, Netflix ha anche svelato un divertente poster realizzato nel formato di un articolo di giornale, una pagina del fittizio Pembroke Daily dell’Università, che annuncia la nomina di Ji-Yoon alla presidenza del dipartimento.

La nuova serie di Sandra Oh, scritta da Peet con Annie Julia Wyman, Richard E. Robbins, Jennifer Kim e Andrea Troyer, è diretta da Daniel Gray Longino. Inoltre The Chair vanta alla produzione i creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss.