Era nell’aria e difatti il programma Harmony OS su Huawei P30 in versione closed beta è già al via. Per la sperimentazione del nuovo sistema operativo di Huawei era già stata annunciata un’accelerata dei lavori in questo stesso mese, a soli pochi giorni dall’evento del 2 giugno in cui la soluzione era stata presentata al mondo intero. Ebbene, dalle parole si è passati ai fatti e i vecchi top di gamma sono pronti all’aggiornamento.

Stiamo naturalmente parlando di una closed beta, quindi di una sperimentazione aperta ad una ristretta cerchia di utenti previa registrazione al programma. Come al solito, si parte dal paese natale di Huawei e dunque dalla Cina per l’adesione ai test ma è innegabile come il grande passo sia giunto a tempi di record, almeno due mesi prima del previsto. In effetti lo stesso passaggio era programmato non prima del quarto trimestre del 2021 e dunque in autunno.

I fortunati cinesi che potranno essere inclusi nel programma closed beta su Huawei P30 potranno registrarsi a questa fase da oggi 10 giugno per 7 giorni e dunque non oltre il 17 giugno attraverso l’app My Huawei sul dispositivo. A seguito della richiesta sarà lo stesso produttore a provvedere all’invio della notifica via OTA dell’aggiornamento proprio per i tester selezionati.

Il repentino passo in avanti appena compiuto fa ben sperare sul fatto che per la beta pubblica di Harmony OS su Huawei P30 non si dovrebbe attendere molto. Da quanto trapelato nelle scorse ore questa fase dovrebbe entrare nel vivo già nel mese di luglio e non oltre ma parliamo pure di previsione fatte per la Cina. Per il resto del mondo, Italia compresa, i tempi potrebbero slittare ma a questo punto per l’state prossima si nutrono particolari speranze. I tanti possessori delle ex ammiraglie possono di certo dormire sonni tranquilli per il supporto.