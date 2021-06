Non sappiamo ancora quando andrà in onda in Italia ma quello che è certo è che The Flash 7 negli Usa si è avviata ufficialmente verso l’ultimo giro di boa partendo proprio dalla partenza di Cisco Ramon e dall’addio di Carlos Valdez. L’annuncio è arrivato già qualche settimana fa ma si era parlato spesso dell’uscita di scena di Cisco e di come doveva essere per non deludere tutti e alla fine le sorprese davvero non sono mancate.

L’episodio numero 12 di The Flash 7 dal titolo Goodbye Vibration ha chiuso il capitolo Cisco Ramon ma non ufficialmente visto che il personaggio tornerà di nuovo nella serie alla fine di questa stagione e, a quanto pare, per gli ultimi due episodi. A questo punto i fan possono davvero temere il peggio perché il largo anticipo con cui è stata annunciata la sua uscita di scena potrebbe nascondere ben altro magari proprio un addio definitivo alla fine della stagione.

Per il momento i fan di Cisco e della sua amicizia con Barry Allen potranno godere di una sorta di omaggio musicale che ci riporta indietro, a sette anni fa e oltre, all’inizio della serie, quando proprio il giovane nerd cantava Poker Face ad un Flash in coma. All’epoca fu lui a rivelare che era la canzone preferita di Barry, almeno secondo quanto aveva letto sui social, e in questo episodio dell’addio, proprio i due amici insieme a Joe e Caitlin si sono ritrovati davanti ad un karaoke di addio con un risultato esilarante.

Ecco il video:

Carlos Valdes era molto preoccupato per come sarebbe andata a finire la scena quando ha letto per la prima volta la sceneggiatura dell’episodio di martedì, “Addio Vibrazioni” e ad EW aveva rivelato: “Pensavo che sarebbe stato un disastro, perché nella mia vita di solito il karaoke lo è ma in realtà è stato molto divertente”. Il pubblico italiano dovrà attendere un po’ per vederlo, almeno legalmente, ma siamo sicuri che apprezzerà.