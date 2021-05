Tom Cavanagh e Carlos Valdes lasciano The Flash. La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore e ha già sconvolto i fan che si sono raccolti sotto l’ultimo posto di Cavanagh su Instagram. Lo stesso attore ha postato una foto in compagnia di Valdes limitandosi ad accompagnare il tutto con luna, stella e sole ma senza aggiungere altro. I commenti dei fan disperati hanno fatto il resto perché se da una parte c’è ancora qualcuno che non sa quello che è stato annunciato, dall’altra c’è chi già si dispera e pensa che l’ottava stagione, già annunciata, sia inutile senza di loro.

Non è la prima volta che si parla di Tom Cavanagh e Carlos Valdes come di personaggi in uscita dalla serie ma adesso sembra che tutto sia ufficiale. Secondo quanto ha riportato Deadline poco fa, sembra che il nostro Cisco Ramon, terminerà la sua corsa come personaggio regolare della serie dopo l’ attuale settima stagione con un’apparizione nel finale mentre l’amato Eobard Thawne / Reverse-Flash, versioni di Harrison Wells comprese, andrà incontro ad un destino diverso.

Già negli scorsi anni aveva annunciato che avrebbe lasciato The Flash alla fine della sesta stagione ma poi, per via della pandemia e del taglio degli episodi, ha portato a termine la stagione ed è stato regular nei primi tre episodi della settima andando avanti come guest star ricorrente. I produttori del dramma DC hanno assicurato ai fan che sarebbe tornato e sembra che ci sarà modo di rivederlo negli episodi 9 e 10 di questa stagione e non solo.

Tom Cavanagh e Carlos Valdes lasciano The Flash ma non è detto che possano tornare per un cameo o come guest star. Lo stesso produttore esecutivo e showruner della serie The CW, Eric Wallace, ha confidato a Deadline:

“Tom e Carlos sono stati parte integrante del nostro spettacolo per sette stagioni e ci mancheranno moltissimo. Entrambi sono talenti incredibili che hanno creato personaggi amati che i fan e il pubblico di tutto il mondo hanno imparato ad amare. Questo è il motivo per cui stiamo tenendo felicemente la porta aperta per le apparenze di ritorno”.

Adesso è d’obbligo chiedersi se ci sarà davvero spazio per un’interessante ottava stagione oppure no a questo punto.