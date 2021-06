Del Samsung Galaxy S21 FE si parla ormai spessissimo, a riprova del fatto che stia ormai per arrivare. Evan Blass è tornato sull’argomento offrendoci una panoramica completa su quella che dovrebbero essere le colorazioni del dispositivo, che pare somigliare davvero tanto al Samsung Galaxy S21 (inclusa la fotocamera selfie collocata in un foro centrale e la fotocamera posteriore inclusa nel telaio per dargli quel tratto distintivo che ormai contraddistingue i dispositivi top di gamma del colosso di Seul).

Galaxy S21 FE w/ updated/additional colors/angles (clockwise from top left: green, white, blue, violet, grey) pic.twitter.com/kui51pJ6ch — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile in cinque nuance cromatiche (verde, bianco, viola, blue e grigio) e presentare un retro in policarbonato opaco, che risulterà determinante nel tenere il prezzo finale il più basso possibile. Peraltro, negli ultimi tempi è anche emerso che il Samsung Galaxy S21 FE possa arrivare a costare anche meno del Samsung Galaxy S20 FE, almeno in Corea del Sud (cosa che dovrebbe corrispondere, in qualche modo, ad un livellamento del listino anche per quanto riguarda gli altri mercati). Come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato, il costo complessivo dovrebbe essere compreso tra i 517 ed i 591 euro (al cambio attuale), decisamente meno rispetto ai 665 euro richiesti per il suo predecessore.

Per il resto, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe montare il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, 6/8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, uno schermo SuperAMOLED da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera posteriore con sensori da 16, 8 e 12MP ed una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Nonostante il possibile abbassamento del prezzo finale, il Samsung Galaxy S21 FE presenterà, quindi, comunque caratteristiche da top di gamma, come ci saremmo aspettati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.