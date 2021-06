Il Samsung Galaxy S21 FE è tra i dispositivi Android più attesi dei prossimi mesi, che dovrebbe presentare un retro in plastica, e per questo mantenere prezzi più bassi rispetto a materiali più pregiati come il metallo. Come riportato da ‘news.heraldcorp.com‘, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe presentare un prezzo più basso rispetto al suo predecessore, mantenendo un costo compreso tra i 700 mila e gli 800 mila won (tra i 517 ed i 591 euro al cambio attuale), e dunque più basso rispetto agli 899,800 won (665 euro circa) che servivano per acquistare il Samsung Galaxy S20 FE, che ha avuto un successo straordinario in termini di vendite.

Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe anche fare meglio, costando probabilmente meno (tenete presente che i prezzi di cui sopra si riferiscono al mercato locale, anche se un taglio in quel senso potrebbe corrispondere ad un certo ribasso del prezzo anche in territorio internazionale. Il Samsung Galaxy S21 FE, in ogni caso, dovrebbe essere presentato per la metà del mese di agosto, ed essere messo in commercio subito dopo. Il telefono dovrebbe includere uno schermo Super AMOLED da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed essere alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore sarà tripla, con sensori da 16, 8 e 12MP, mentre quella frontale sarà singola, da 32MP. Possibile l’innesto di una batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W. Le dimensioni generali ammonteranno a 155,7×74,5×7,9mm, con Android 11 con l’ultima One UI proprietaria a muovere i fili della parte software. Vi piacerebbe se il Samsung Galaxy S21 FE costasse meno del Samsung Galaxy S20 FE, come si dice? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.