Arriva su Sky e NOW il 9 giugno alle 21.15 la miniserie crime di HBO Omicidio a Easttown, che ha fatto notizia soprattutto per l’interpretazione di Kate Winslet e la sua ribellione alle richieste di ritocchi al suo fisico nelle scene di nudo. L’attrice premio Oscar per The Reader – A Voce Alta è anche produttrice di questa serie in cui interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania chiamata ad indagare su un caso di omicidio mentre cerca di rimettere insieme i pezzi della propria vita. E non ha fatto mistero di aver inciso sulle scelte creative difendendo il suo diritto a mostrare un fisico con tutti i difetti di una donna che ha 45 anni e 3 figli.

Il viaggio della protagonista di Omicidio a Easttown si risolverà in un complesso percorso tra le comunità più chiuse dei sobborghi di Philadelphia, ma è anche un dramma che esplora come la famiglia e i traumi del passato possano definire il nostro presente. Brad Ingelsby è creatore di Omicidio a Easttown nonché sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo, mentre la regia è di Craig Zobel (The Hunt, Manglehorn, The Leftovers). L’italiano Lele Marchitelli, che ha lavorato con Paolo Sorrentino in The Young Pope, La Grande Bellezza e Loro, firma la colonna sonora originale.

La trama di Omicidio a Easttown parte dall’omicidio di una giovanissima ragazza madre che sconvolge un sobborgo di Philadelphia. Ad indagare sulla sua morte c’è la disincantata detective Mare Sheehan, che sta affrontando contemporaneamente anche un profondo travaglio personale legato al suo passato recente. Molto nota nella sua piccola comunità locale, ricordata da tutti soprattutto per aver messo a segno, venticinque anni prima, un tiro da record durante una partita di basket del liceo, Mare è tormentata da un caso irrisolto verificatosi un anno prima: la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola l’ha messa duramente alla prova e ha spaccato la comunità, mettendo in discussione le sue capacità investigative.

Nel cast di Omicidio a Easttown, il premio Oscar Kate Winslet ritrova Guy Pearce (L.A. Confidential, The Hurt Locker): insieme avevano recitato già in un’altra miniserie HBO, Mildred Pierce. Qui Pearce è nei panni di Richard Ryan, un docente di scrittura creativa. Tra gli altri interpreti, Julianne Nicholson (The Outsider) è Lori Ross, la migliore amica di una vita di Mare, Jean Smart (Watchmen) interpreta la madre della protagonista Helen, Angourie Rice (Spiderman: Homecoming, L’inganno, The Nice Guys) è invece sua Siobahn ed Evan Peters (WandaVision, Pose, X-Men) è nei panni di Colin Zabel, giovane detective e partner investigativo nella nuova indagine.

Ecco una clip in anteprima dai primi due episodi di Omicidio a Easttown, in onda dal 9 giugno su Sky e in streaming su NOW.