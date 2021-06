Lili Reinhart ha voglia di cambiare aria e staccarsi un po’ da Riverdale. L’interprete di Betty Cooper nella serie CW è ormai un personaggio fisso dal 2017, anno di lancio dello show tratto dai fumetti Archie.

L’attrice, però, si guarda intorno e ha firmato un contratto con gli Amazon Studios, per cui produrrà film e serie tv tramite la sua compagnia, Small Victory Productions. L’accordo è stato raggiunto dopo il successo dello scorso anno di I nostri cuori chimici, in cui Lili Reinhart è sia protagonista che produttrice esecutiva.

La star lavorerà insieme alla sua partner di produzione Catherine Hagedorn, che fungerà da vicepresidente senior per Small Victory. L’azienda si concentrerà su contenuti moderni per giovani adulti che celebrano la diversità e l’inclusione, oltre a sostenere nuove voci.

“Dopo il successo dell’emozionante e commovente I nostri cuori chimici, siamo così entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Lili, mentre le diamo il bentornato nella famiglia Amazon”, ha dichiarato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. “Il carisma sullo schermo di Lili, così come la sua passione per la narrazione dinamica, porterà una prospettiva rinfrescante al genere young adult, e non vediamo l’ora che il nostro pubblico globale veda cosa abbiamo in serbo per loro”.

“Ho avuto un’esperienza così fantastica producendo I nostri cuori chimici con Amazon e non vedo l’ora di espandere il nostro rapporto. Small Victory Productions racconterà storie che esplorano le complessità della giovane età adulta: queer, diversificate e comprensive per tutti”, ha detto Lili Reinhart.

Il prossimo progetto dell’attrice è Plus/Minus, di cui è protagonista e produttrice esecutiva per Netflix, con la regia di Wanuri Kahiu. Questo significa un addio o un arrivederci a Riverdale? Non è detto. Il cast ha da poco terminato le riprese della quinta stagione, mentre una sesta è in cantiere e arriverà a cavallo tra il 2021 e il 2022. È ancora troppo presto per salutare Betty Cooper.