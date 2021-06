In queste ore gli artisti salutano Michele Merlo. Una stella di 28 anni, probabilmente troppo cara agli dei per restare sulla Terra, si è spenta a seguito di una leucemia fulminante dopo giorni di agonia. Non è mancata la dedica di Emma Marrone che ha reso tributo al giovanissimo artista dall’Arena di Verona con il brano Trattengo Il Fiato. C’è anche un Riki disperato, che sui social ha scritto di essere fermo in doppia fila con l’incapacità di trattenere le lacrime.

“Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mico”, scrive Riccardo Marcuzzo nelle stories. Emma, appresa la notizia della morte dell’ex Mike Bird, scrive: “Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi”. Gli altri colleghi non stanno a guardare.

Mahmood e Alessandra Amoroso mettono il loro cuore infranto nelle stories. Il primo riprende l’ultimo post post pubblicato da Merlo, quell’ultimo straziante messaggio in cui la voce di Closer chiedeva un tramonto mentre sentiva un forte male alla testa. La seconda pubblica una foto di Michele, senza dire altro.

Non nasconde il dolore Ermal Meta: “Che ingiustizia morire così a 28 anni”, scrive il cantautore. Shade si unisce agli artisti che salutano Michele Merlo, con tutta la frustrazione di non averlo mai conosciuto di persona. Un cuore infranto anche per Giorgia, che risponde al tweet di Alessandra Amoroso.

Quest’ultima, infatti, aggiunge un tweet in cui cita un verso di Aquiloni, brano contenuto nel secondo disco Cuori Stupidi (2019). Numerosi sono i tributi dal mondo dello spettacolo e della politica, e i post con cui gli artisti salutano Michele Merlo aumentano di ora in ora per rendere omaggio a una promessa della musica, a un talento indiscusso e a una stella nascente della scena italiana.

È un dolore immenso per me che non ho mai avuto il piacere di conoscerti, non oso immaginare per la tua famiglia e i tuoi cari.

Mando a loro tutta la forza e l’amore di questo mondo.

Ciao Michele. pic.twitter.com/u8eIMzptnM — Shade (@thetrueshade) June 7, 2021

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021