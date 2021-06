La dedica di Emma a Michele Merlo arriva direttamente dall’Arena di Verona, dove la cantante ha tenuto ieri il primo dei due concerti in programma per il Fortuna Tour. Il secondo è in programma per stasera, lunedì 7 giugno.

Michele Merlo ed Emma Marrone si conoscevano e hanno partecipato insieme ad una edizione di Amici di Maria De Filippi, lui da concorrente e lei da docente.

Michele Merlo aveva dedicato ad Emma la canzone Trattengo Il Fiato in occasione di una delle esibizioni del serale. Ieri sera Emma Marrone ha ricambiato il pensiero: ha dedicato a lui, che combatteva tra il buio e la luce, Trattengo Il Fiato con il supporto dell’intera Arena di Verona.

L’intero mondo della musica si è stretto attorno a Michele Merlo. Non solo i suoi fan, anche i colleghi artisti gli hanno dedicato un pensiero sui social ed Emma Marrone glielo ha riservato dal prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Michele Merlo si trovava in terapia intensiva quando Emma teneva il primo dei due concerti all’Arena di Verona. Il secondo si terrà stasera ma il pensiero di Emma si trasformerà in una preghiera per lui che stamattina ha perso la vita.

“Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza ca***”, le parole di Emma.

La madre di Michele Merlo ha apprezzato il gesto di Emma e ha commentato: “Sono sicura che Miky ti ha sentito. Grazie”.

Sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, per Michele Merlo non c’è stato nulla da fare.