Michele Merlo è morto. Noto al pubblico con lo pseudonimo di Mike Bird ed amato per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, il giovane cantante si è spento a 28 anni.

Nella notte tra giovedì e venerdì era stato colpito da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Operato d’urgenza a Bologna, è poi stato tenuto in coma farmacologico in terapia intensiva. Poche le speranze sin da subito. Le parole dei genitori hanno raggiunto il web, tra dolore e rabbia. Michele Merlo si era recato al pronto soccorso qualche giorno prima ed era stato mandato a casa.

Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’annuncio giunge nella mattinata di oggi. Il cantante aveva 28 anni.

“I medici non ci hanno dato più nessuna speranza”, le parole di papà Domenico Merlo solo qualche ora fa. La famiglia lo aveva già salutato in terapia intensiva, oggi l’annuncio ufficiale: Michele Merlo si è spento.



“Ci hanno detto che può succedere da un momento all’altro. Non c’è più nulla da fare. Noi speriamo solo che succeda in fretta”, aveva aggiunto il padre rifiutando ogni accanimento terapeutico che lo stesso Michele non avrebbe mai voluto.

Abbiamo rifiutato sin da subito qualsiasi tipo di accanimento terapeutico: Michele non lo avrebbe mai voluto. Siamo andati in rianimazione a salutarlo. Era bellissimo e forte, com’è sempre stato. Andava spesso in palestra, si era fatto dei muscoli notevoli”, racconta Domenico Merlo al Giornale di Vicenza.

Resta un messaggio vocale su whatsapp che il giovane artista aveva inviato alla sua ragazza dopo esserci recato al pronto soccorso ed essere stato rimandato a casa. Sulla vicenda la Asl ha già aperto una indagine interna.