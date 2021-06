Il produttore asiatico ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di giugno 2021 anche a bordo del Samsung Galaxy S20 FE 5G tramite il pacchetto firmware G7810ZCS2CUE2, rilasciato in Cina ed a Hong Kong. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda sudcoreana è stata la prima a rilasciare l’ultimo aggiornamento di sicurezza per più di una dozzina di smartphone. Le correzioni apportate sono relative ad alcune vulnerabilità legate alla privacy ed alla sicurezza, di cui non si sa molto altro in quanto non è ancora stato divulgato il registro delle modifiche ufficiali per questo upgrade. Non sono esclusi dal discorso anche altre correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Se siete possessori di un Samsung Galaxy S20 FE 5G potreste presto ricevere la notifica di avvenuta disponibilità della patch di sicurezza di giugno 2021, al momento diffusa solo in Cina ed a Hong Kong. Potete verificarlo seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Facciamo anche presente che l’upgrade potrebbe raggiungere i del Samsung Galaxy S20 FE 5G commercializzati in altri Paesi nei prossimi giorni. Lo smartphone è stato lanciato ad ottobre 2020 con Android 10, ed ha ricevuto Android 11 con One UI 3.0 nel gennaio 2021, per poi passare alla One UI 3.1 pochi mesi fa.

Inutile dirvi che parliamo di un telefono ancora molto apprezzato, e che ha positivamente segnato la storia recente del colosso di Seul come OEM di smartphone Android (ci si aspetta molto anche dal suo successore, il Samsung Galaxy S21 FE, che qualcuno ha anche pensato potrà prendere il posto del Samsung Galaxy Note 20 dato il supporto alla SPen, che dovrebbe essere integrato). Fateci sapere quando riceverete l’aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno 2021 a bordo del vostro Samsung Galaxy S20 FE 5G.