Il produttore asiatico ha iniziato a distribuire il suo aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022 la settimana scorsa. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade è stato rilasciato per la prima volta sui Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22. Il Samsung Galaxy S20 FE 5G ha ora iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento di sicurezza, diventando il primo dispositivo della gamma Samsung Galaxy S20 a ricevere la più recente patch di sicurezza. L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE 5G, che è stato lanciato in Europa, porta il firmware del telefono alla versione G781BXXU4FVI4. L’aggiornamento è attualmente disponibile in Austria, Germania, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Paesi nordici, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e UK.

Se siete utenti in possesso del Samsung Galaxy S20 FE 5G in uno dei Paesi sopra menzionati, potete scaricare e installare il nuovo aggiornamento software sul vostro dispositivo seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. La patch di sicurezza di ottobre 2022 risolve oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza sul Samsung Galaxy S20 FE 5G (e sugli altri Samsung Galaxy che la riceveranno). Tali vulnerabilità includono perdite di indirizzi MAC e controllo di accesso improprio alle informazioni sulle chiamate, numero di serie del dispositivo, dati di configurazione e contenuto protetto della memoria tramite personale non autorizzato (cose piuttosto importanti).

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G è stato lanciato nella seconda metà del 2020 con Android 10. Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 3 basato su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio del 2022. Il dispositivo è impostato per ricevere un altro aggiornamento del sistema operativo Android entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo.

