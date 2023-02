Se pensavate che il colosso di Seul tenesse di più ai proprietari di Samsung Galaxy S21 FE che ai clienti di Samsung Galaxy S20 FE, vi aspetta una grande sorpresa. Come forse saprete, il produttore asiatico ha iniziato ad implementare la One UI 5.1 per una manciata di dispositivi, ma, sorprendentemente, sembra che la società asiatica non lascerà gli utenti di Samsung Galaxy S20 FE in attesa ed ha già iniziato a seminare l’aggiornamento.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento One UI 5.1 per il Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) in tutta Europa. I clienti possono identificare l’aggiornamento in base alla versione del firmware G781BXXU4HWB1. Al momento, l’upgrade è disponibile in Austria, Polonia, Irlanda, Svizzera, Slovacchia, Romania, Paesi baltici, Repubblica Ceca, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Slovenia, Italia, Paesi nordici, Grecia, Germania, Bulgaria e Lussemburgo. Il Samsung Galaxy S20 FE è stato messo in vendita con Android 10 preinstallato e, poiché non rientra nella politica di aggiornamento quadriennale dell’azienda, Android 13 sarà l’ultima major-release che riceverà. Inoltre, poiché è improbabile che il colosso di Seul rilasci un’altra versione della One UI 5 prima di passare ad Android 14 con la One UI 6, la One UI 5.1 dovrebbe essere l’ultimo tassello che il Samsung Galaxy S20 FE riceverà.

Finora, la One UI 5.1 ha dimostrato di essere un solido aggiornamento, quindi il Samsung Galaxy S20 FE chiuderà in bellezza il proprio viaggio. Potete aggiornare il dispositivo seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” (essendo disponibile il pacchetto per l’Italia è probabile riusciate a scaricarlo subito: nel caso occhio alla percentuale residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50%). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com