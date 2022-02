Il colosso di Seul, la scorsa settimana, ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2022 per il Samsung Galaxy S20 FE no brand negli Stati Uniti, mentre all’inizio di questa settimana l’upgrade è stato rilasciato per il modello con blocco del vettore. Ora l’azienda sudcoreana ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento di sicurezza per la versione Snapdragon del Samsung Galaxy S20 FE e per la variante internazionale del modello 5G.

L’ultimo upgrade per la versione Snapdragon (SM-G780G) viene fornito con la versione firmware G780GXXS3BVB3, ed è disponibile nei mercati dell’America Latina. Per il Samsung Galaxy S20 FE 5G, il nuovo upgrade per la sicurezza porta il firmware alla versione G781BXXS4DVB1. Il device è in fase di aggiornamenti in vari mercati europei, tra cui Austria, Francia, Grecia, Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Svizzera, Paesi Balcanici e Regno Unito. La patch di sicurezza di febbraio 2022 risolve più di 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza riscontrate a bordo dei telefoni Galaxy. Il nuovo upgrade include anche miglioramenti alla stabilità del device e correzioni di bug generali.

Se avete un Samsung Galaxy S20 FE importato dall’America Latina o una versione 5G europea relativa ai mercati sopra menzionati, potete verificare la presenza dell’upgrade seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, avendo cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di emergenza (in caso contrario rischiereste di perdere tutto qualora si rendesse necessario un hard-reset di fortuna, senza nemmeno la possibilità di poter recuperare qualcosa in assenza di un backup recente dei dati). Potete contattarci in qualsiasi momento attraverso il box dei commenti che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com