Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe prendere il posto del Samsung Galaxy Note 20 nell’immaginario collettivo degli affezionati ai device del colosso di Seul, almeno secondo Evan Blass. Non lo ha detto direttamente, ma, secondo il leaker, il device potrebbe arrivare con il supporto alla SPen, un po’ come già successo con il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, che però non ha prodotto il risultato sperato in termini di vendite. Per il resto, sappiamo che la serie Note, ad ogni modo, non dovrebbe venire accontonata del tutto, ed essere addirittura riproposta già nel 2022 (l’OEM deve essersi resi conto che non conviene farla fuori).

Samsung is positioning the S21 FE as the followup to last year's Note… pic.twitter.com/5raIdMqHt3 — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

Il Samsung Galaxy S21 FE non sarà un dispositivo destinato a chi è solito accontentarsi, dal momento che, almeno dalle ultime indiscrezioni trapelate, dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Il telefono monterà uno schermo SuperAMOLED da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, 6/8GB di RAM ed una batteria da 4500mAh. Si parla anche di un comparto fotografico triplo, con sensori da 16, 8 e 12MP. Non è difficile immaginare che il Samsung Galaxy S21 FE possa prendere il posto del Samsung Galaxy Note 20, facendo sentire meno la mancanza della serie per quest’anno, in attesa che poi venga riproposta, nel caso, nel 2022.

In tutto questo non bisogna nemmeno sottovalutare il peso che avranno gli smartphone pieghevoli, dal momento che i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 saranno anch’essi presentati il prossimo agosto, magari a prezzi anche più ragionevoli (specie il secondo, quello con design a conchiglia). Se il Samsung Galaxy S21 FE dovesse presentare il supporto alla SPen, potreste decidere di acquistarlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.